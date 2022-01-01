عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قصة 50 مباراة خلال 2021.. الزمالك يتوج بالدوري الثالث عشر ويودع إفريقيا من المجموعات

فريق الزمالك
فريق الزمالك

خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ٥٠ مباراة في عام ٢٠٢١ ضمن منافسات ثلاث بطولات محلية وقارية وتوج خلالها بلقب محلي.

 

الفارس الأبيض توج فى عام 2021 بلقب بطولة الدورى الممتاز الثالث عشر على مدار تاريخه وبلغ نصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

وودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى عام 2021 منافسات دورى أبطال إفريقيا بعدما خاض 8 مباريات أمام أندية الترجي التونسي ومولودية الجزائر وأحد الفرق السنغالية.

 

صدى البلد يرصد مسيرة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال 50 مباراة فى ثلاث بطولات محلية وقارية خلال عام 2021. 

 

39 مباراة في الدوري

شارك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى ٣٩ مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز منها 31 مباراة في موسم 2020 - 2021 التي نجح الفارس الأبيض فى التتويج بلقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة عشر.

 

وخاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 8 لقاءات فى بطولة الدورى الممتاز موسم 2021-2022 قبل أن تتوقف المسابقة المحلية نظرا لمشاركة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس أمم إفريقيا فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل ضمن مجموعة ضمت منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.

 

ويحتل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المركز الثاني فى ترتيب جدول الدورى الممتاز الموسم الحالي بفارق الأهداف عن النادى الأهلي متصدر المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة.

 

8 دورى أبطال إفريقيا

كما خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ٨ مباريات في النسخة الأخيرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والتى توج بلقبها النادى الأهلي على حساب نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

 

وخاض فريق الزمالك الذى تواجد فى مجموعة صعبة ضمت كل من فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونجيت السنغالي وودع البطولة بعد تعادل بطل الدوري التونسي ونظيره الجزائرى ليتأهلا إلى الأدوار التالية فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

3 مباريات في كأس مصر

وحقق الزمالك الفوز على فريق حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس الجديد، تحديدا في يوم 14 أبريل، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

 

وسجل للزمالك يوسف أوباما ومحمود علاء (هدفان)، بينما جاء هدف فريق حرس الحدود الوحيد بتوقيع من حسن يوسف والذي افتتح التسجيل مبكرا في المباراة قبل ثلاثية الأبيض.

 

وتغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على نظيره فريق الإسماعيلي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، بهدف نظيف.

 

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره مصر للمقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

 

افتتح يوسف إبراهيم "أوباما" التسجيل للزمالك بهدف في الدقيقة 57 وعاد نفس اللاعب ليعزز النتيجة للفريق الأبيض بهدف ثان في الدقيقة 61.

 

وبهذا الفوز تأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر حيث سيواجه نظيره فريق أسوان.

الزمالك الدوري الممتاز كأس مصر دوري ابطال افريقيا الترجي مولودية الجزائر باتريس كارتيرون كارلوس كيروش منتخب مصر الوطني النادي الأهلي كايزر تشيفز حرس الحدود يوسف أوباما محمود علاء الاسماعيلي مصر للمقاصة فريق اسوان

موضوعات متعلقة

بتشيرت منتخب مصر.. مؤمن زكريا : هنصعد كأس العالم 2022

بركات: الزمالك عاد بعد فترة التوقف فريق مختلف وأداؤه رائع للغاية

ترشيحاتنا

المصاغ المصري.. كتاب جديد عن سلسلة الدراسات الشعبية للباحثة ابتهال العسلي

دعاء المطر لقضاء الدين .. 15 كلمة لسداد ما عليك من متطلبات

ياسمين علي: أغنية " نقابل ناس" كانت بداية معرفة الجمهور بموهبتي

قصة 50 مباراة خلال 2021.. الزمالك يتوج بالدوري الثالث عشر ويودع إفريقيا من المجموعات

تبون في رسالة للجزائريين: 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية

نادي غزل المحلة يجدد عقد هانى عادل موسمين .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا أثناء سيرهم |فيديو

شاهد ولادة ماعز بوجه إنسان وجسد طفل |صور

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

فيديو

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

أهداه قلبه بعد وفاته.. مجدي يعقوب يروي أغرب قصة للتبرع بالأعضاء

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ