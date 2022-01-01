قصة 50 مباراة خلال 2021.. الزمالك يتوج بالدوري الثالث عشر ويودع إفريقيا من المجموعات

خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ٥٠ مباراة في عام ٢٠٢١ ضمن منافسات ثلاث بطولات محلية وقارية وتوج خلالها بلقب محلي.

الفارس الأبيض توج فى عام 2021 بلقب بطولة الدورى الممتاز الثالث عشر على مدار تاريخه وبلغ نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى عام 2021 منافسات دورى أبطال إفريقيا بعدما خاض 8 مباريات أمام أندية الترجي التونسي ومولودية الجزائر وأحد الفرق السنغالية.

صدى البلد يرصد مسيرة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال 50 مباراة فى ثلاث بطولات محلية وقارية خلال عام 2021.

39 مباراة في الدوري

شارك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى ٣٩ مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز منها 31 مباراة في موسم 2020 - 2021 التي نجح الفارس الأبيض فى التتويج بلقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة عشر.

وخاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 8 لقاءات فى بطولة الدورى الممتاز موسم 2021-2022 قبل أن تتوقف المسابقة المحلية نظرا لمشاركة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس أمم إفريقيا فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل ضمن مجموعة ضمت منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المركز الثاني فى ترتيب جدول الدورى الممتاز الموسم الحالي بفارق الأهداف عن النادى الأهلي متصدر المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة.

8 دورى أبطال إفريقيا

كما خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ٨ مباريات في النسخة الأخيرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والتى توج بلقبها النادى الأهلي على حساب نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وخاض فريق الزمالك الذى تواجد فى مجموعة صعبة ضمت كل من فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونجيت السنغالي وودع البطولة بعد تعادل بطل الدوري التونسي ونظيره الجزائرى ليتأهلا إلى الأدوار التالية فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

3 مباريات في كأس مصر

وحقق الزمالك الفوز على فريق حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس الجديد، تحديدا في يوم 14 أبريل، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

وسجل للزمالك يوسف أوباما ومحمود علاء (هدفان)، بينما جاء هدف فريق حرس الحدود الوحيد بتوقيع من حسن يوسف والذي افتتح التسجيل مبكرا في المباراة قبل ثلاثية الأبيض.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على نظيره فريق الإسماعيلي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، بهدف نظيف.

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره مصر للمقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

افتتح يوسف إبراهيم "أوباما" التسجيل للزمالك بهدف في الدقيقة 57 وعاد نفس اللاعب ليعزز النتيجة للفريق الأبيض بهدف ثان في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز تأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر حيث سيواجه نظيره فريق أسوان.