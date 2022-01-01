تهديد صريح لمستقبل الطلاب .. الضبطية القضائية بالتعليم العالي تداهم الكيانات الوهمية.. نواب: تستغل مواقع التواصل الاجتماعي.. وتتاجر بأحلام الشباب

البيومي تثمن ملاحقة الحكومة الكيانات التعليمية الوهمية: مصدر تهديد لمستقبل الطلاب

نائب بالشيوخ: الكيانات الوهمية تستغل مواقع التواصل.. وردع المخالفين ضرورة

تبيع الوهم للطلاب.. عضو تعليم النواب تحذر من التعامل مع الكيانات التعليمية الوهمية

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا Academy (ASA) والكائن مقرها في (شارع الظافر - مدكور الهرم - الجيزة)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها ( مساحة وخرائط، تحاليل طبية، حفر وتكرير البترول، الحاسب الآلي)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl



وأثنى نواب البرلمان على جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، منوهين إلى أن مخاطرها بمثابة تهديد صريح لمستقبل الطلاب.

وحول هذا الموضوع قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية، من الظواهر الخطيرة التي يجب انهاء التعقادات معها، منوهة انها تقوم بالنصب على أولياء الأمور والطلاب وإيهامهم فى الحصول على درجات علمية وهمية وهو ما يهدد مستقبلهم.

ونوهت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم التعاقد مع أحد الكيانات الوهمية بجامعة حلوان، وذلك خلال 2009 حتى 2018، ثم صدر بعد ذلك قرار من التعليم العالي بانهاء التعاقد معها، مشيرة إلى أنه بحكم عملها بالجامعة قامت بتقديم شكوى مفادها أن هذا المعهد الوهمي بعد انهاء تعاقده مع جامعة حلوان، قام بالتوجه لجامعات اخرى لمنح درجة دبلوم لبعض الطلاب أيضا.

واضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ان هذه الكيانات والمعاهد لا يوجد بها اشخاص مؤهلين لتعليم الطلاب، منوهة أن الطلبة يقعوا ضحية لهذه الشهادات والتي تكبدهم تكلفات مالية للحصول عليها، لذلك التعامل بحزم مع هذه الكيانات أمر في غاية الأهمية.

وأثنت النائبة جيهان البيومي على جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، مشيرة إلى أن الدكتور حسام عبد الغفار وزير التعليم العالي قام باعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وهذا الامر يستلزم من اولياء الأمور الاطلاع عليها جيدا حتى لا يقعو فريسة وتحت أيدي هذه الكيانات الوهمية.

واشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بجهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، منوهة أهمية مواجهة انتشار وتفشي هذه الكيانات والمعاهد التعليمية الوهمية، والتي تقوم بالاحتيال والنصب على أولياء الامور والطلاب، بعد التحاقهم بها ومنحهم شهادات وهمية لا جدوى منها.



واشارت السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن خريجى تلك المعاهد يقعوا ضحية لعملية نصب كبيرة ، من قبل هذه الكيانات غير مرخصة،وذلك لتكبدهم مبالغ مالية كبيرة بهدف تحسين أوضاعهم التعليمية، ثم يصطدموا بالواقع بانها بلا جدوى.



وعرفت عضو تعليم البرلمان هذه الكيانات الوهمية ، موضحة أنها هي التي تقوم بمنح شهادات تتضمن فى محتواها درجات علمية أكاديمية ومهنية، ولكنها غير معتمدة وغير معترف بها من التعليم العالى المصرى، وتقوم بالترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وثمنت النائبة صبورة السيد الدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للحد من تلك الكيانات ومجابهتها، منوهة أنها تتاجر بابنائنا الطلاب وتبيع لهم الوهم خلاف الواقع والحقيقة، محذرة الجميع من التعامل معها.

وحذر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، موضحا أنها تقوم باحباط العديد من الطلاب، وقد تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم، نظرا لقيامها بعمليات النصب عليهم واعطائهم وعود ليست حقيقية وخيالية.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه الكيانات الوهمية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنفسها، مشيرا إلى أن هذه الكيانات عملها مخالف للقانون وتستوجب فرض عقوبات مغلظة عليها لانها باتت خطر يهدد مستقبل الشباب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الكيانات تستلزم استمرار اعمال المتابعة، بشأن حملات التفتيش وغلقها وفرض العقوبات الواردة بالقانون عليها، إضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات دون التأكد منها.