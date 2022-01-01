استمرار انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 31 ألفا و 856 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 653 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 33 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و63 ألفا و 405 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و18 ألفاً و 896 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 288 مليوناً و 548 ألفا و 655 حالة، شفي منها 253 مليوناً و 778 ألفا و 929 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 453 ألفا و 460 حالة وفاة حول العالم.