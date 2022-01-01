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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 31 ألفا و 856 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 653 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 33 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و63 ألفا و 405 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و18 ألفاً و 896 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 288 مليوناً و 548 ألفا و 655 حالة، شفي منها 253 مليوناً و 778 ألفا و 929 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 453 ألفا و 460 حالة وفاة حول العالم.

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