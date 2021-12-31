الأردن.. توقف تطعيمات كورونا السبت فقط

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن توقف مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، بإعطاء المطاعيم للمواطنين يوم غد السبت فقط.

ووفق صحيفة “الراي” الأردنية تستأنف فرق التطعيم أداءها في تقديم المطاعيم في المراكز المعتمدة لذلك في اليوم الذي يليه وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة على مواقعها الرسمية بشكل يومي، بحسب ما أعلنت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 33 ألفا و716 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و620 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 30 حالة وفاة الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و61 ألفا و560 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و15 ألفاً و224 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 286 مليوناً و901 ألفا و 91 حالة، شفي منها 253 مليوناً و249 ألفا و282 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و446 ألفا و566 حالة وفاة حول العالم.