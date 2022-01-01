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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء يتوقعون عدم عودة إنتاج روسيا من النفط لمستويات ما قبل الجائحة

صدى البلد

قال محللون ومصادر بصناعة النفط لوكالة رويترز إنه من غير المرجح أن تحقق روسيا هدفها لإعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول مايو 2022 بسبب نقص في الطاقة الإنتاجية الفائضة، لكنها قد تفعل هذا في وقت لاحق من العام.

وقال نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن روابط موسكو مع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط، ألكسندر نوفاك، إن الإنتاج بحلول مايو من المتوقع أن يصل إلى مستواه قبل الجائحة، أو حوالي 11.33 مليون برميل يوميا من الخام ومكثفات الغاز، الذي شهدته البلاد في أبريل  2020 .

وأفادت شركات روسية كثيرة منتجة للنفط بأنها ليس لديها طاقة إنتاجية فائضة مع قيامها بتخفيض الإنتاج بالتوازي مع المنتجين الآخرين في أوبك+.

وتقول مصادر بالصناعة إن جزءا من المشكلة يتمثل في الآبار العتيقة، وغالبيتها في سيبيريا، التي تجد صعوبة في زيادة الإنتاج.

واستقر إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في ديسمبرعند 10.9 مليون برميل يوميا، بلا تغير يذكر عن الشهر السابق، على الرغم من زيادة حصة روسيا في أوبك+ بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وقال ديمتري مارينتشنكو من مؤسسة فيتش ريتنجز "من المحتمل أن روسيا ستتخلف عن الجدول الزمني لزيادة الإنتاج في النصف الأول من 2022 ولن تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية الصيف."

وأضاف أنه سيكون من الصعب على الشركات الروسية أن تزيد الإنتاج الشهري بمقدار 100 ألف برميل يوميا وأن ذلك سيتطلب تكثيف عمليات الحفر، ومضى قائلا "ذلك سيستغرق بعض الوقت."

الطاقة الانتاجية الانتاجية مجموعة أوبك طاقة انتاجية انتاج النفط

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