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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أول ليلة رأس سنة تقام بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

ظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا، وكان في استقبالهما أشرف الحديدي وشيرين بدر ومنظم الحفل ياسر الحريري.

 

فعاليات الحفل 

وخطفت نانسي الأنظار وهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية ومرتدية فستانا نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة أغنية "ما تيجي هنا وانا احبك".

وعلقت على تأخر حفلها قرابة ساعة ونصف الساعة بسبب تساقط الأمطار المستمر قائلة: “الشتا خير .. وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في العام الجديد ٢٠٢٢”.

وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، و"سلامات"، و"آه ونص"، و"إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "انت مصري" التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وغيرها مما قدمته بناءً على رغبة الجمهور.

قامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية اللبنانية سنا نصري، وهو من إنتاج أشرف الحديدي  وشيرين بدر.

وتميز الحفل بأجواء التنظيم الرائع للـ dj العالمي ياسر الحريري من مسرح لتامر فوزي وإضاءة وليد الحريري وتصوير صلاح جودة وأجهزة صوت عماد نبيل.

تخلل الحفل صعود المطرب والملحن محمد رحيم على خشبة المسرح بجوار نانسي التي من جانبها قدمته للجمهور، وأشارت إلى أنهما سبق أن تعاونا معا في أغنية "الدنيا حلوة".

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نانسي عجرم نانسي عجرم العين السخنة الجلالة مدينة الجلالة

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