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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيشوا اللحظات الجميلة.. درة توجه رسالة لـ جمهورها |شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة درة رسالة لـ جمهورها فى بداية لعام الجديد ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وكتبت درة: “ في صباح أول يوم من السنة الجديدة..  أتمنى لكل المُحبّين والأصدقاء وجمهوري الغالي سنة فيها الخير والصحة و راحة البال و النجاح و السعادة”.

واضافت: كل الحب لكم في هذه السنة الجديدة، عيشوا اللحظات الجميلة في الحياة برضا وإمتنان واللحظات الصعبة بأمل في غد أفضل  تمنياتي الصادقة أن نكون معا في كل سنة و لكم ولأحباءكم: سنة سعيدة 2022 ".

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض فيلم الكاهن الذي يشاركها بطولته النجوم محمود حميدة، وجمال سليمان واياد نصار وحسين فهمي ، وفتحي عبد الوهاب ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن .

فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات، تستعرض الاحداث ملاحقة صحفيان لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة إنسانية تعصف بحياتهم الشخصية. و بمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

اياد نصار الفنانة درة درة حسين فهمي فيلم الكاهن فتحي عبد الوهاب محمود حميدة

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