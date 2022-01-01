عيشوا اللحظات الجميلة.. درة توجه رسالة لـ جمهورها |شاهد

وجهت الفنانة درة رسالة لـ جمهورها فى بداية لعام الجديد ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت درة: “ في صباح أول يوم من السنة الجديدة.. أتمنى لكل المُحبّين والأصدقاء وجمهوري الغالي سنة فيها الخير والصحة و راحة البال و النجاح و السعادة”.

واضافت: كل الحب لكم في هذه السنة الجديدة، عيشوا اللحظات الجميلة في الحياة برضا وإمتنان واللحظات الصعبة بأمل في غد أفضل تمنياتي الصادقة أن نكون معا في كل سنة و لكم ولأحباءكم: سنة سعيدة 2022 ".

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض فيلم الكاهن الذي يشاركها بطولته النجوم محمود حميدة، وجمال سليمان واياد نصار وحسين فهمي ، وفتحي عبد الوهاب ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن .

فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات، تستعرض الاحداث ملاحقة صحفيان لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة إنسانية تعصف بحياتهم الشخصية. و بمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.