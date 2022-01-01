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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

صدى البلد

قال الفنان تامر حسني، إنه حنية المرأة أكثر من الرجل بمراحل في الحياة، مضيفا أن بعض الرجال لديهم نوع خاص من الجدعنة والحنية لا تستطيع المرأة الوصول لها.

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وأضاف تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن: “المرأة حنينة في كل الأحوال والرجل حنين في بعض الأحوال"، متابعا أن :"حنية الرجل عشر أضعاف جنية الأم لما يتعرف على واحدة، وفي بداية أي علاقة وقصة".


واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يذاع اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

ويتحدث تامر حسنى خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية.

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