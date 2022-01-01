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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعلان مي عز الدين عن إصابتها.. كل ما تريد معرفته عن حصوات المرارة

مي عز الدين
مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، عن إصابتها  بكريزة مرارة، واحتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

 

ونشرت الفنانة مي عز الدين ، رسالة عبر ستوري انستجرام، كتبت فيها: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية لسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية».

 

وحصوات المرارة ، والمعروفة أيضًا باسم تحص صفراوي ، هي مشكلة شائعة جدًا في المرارة، المرارة عبارة عن كيس يخزن فيه مادة تسمى الصفراء ، والتي ينتجها الكبد.

 

وتحدث حصوات المرارة عندما تصبح مادة أو أكثر من المواد التي تتكون منها الصفراء (عادة الكوليسترول أو نفايات تسمى البيليروبين) شديدة التركيز وتشكل حصواتًا صلبة.

 

غالبًا ما تجلس حصوات المرارة في المرارة فقط ولا تسبب مشاكل، لكنها في بعض الأحيان تسد خروج المرارة ، والتي تسمى القناة الكيسية.

 

وعندما يحدث هذا ، تدخل المرارة في تشنجات وتصبح ملتهبة ، وهي حالة تسمى التهاب المرارة.

 

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أسباب حصوات المرارة

ليس من الواضح دائمًا سبب تكون حصوات المرارة في شخص معين ، ولا يعرف الأطباء جميع العوامل التي تساهم في تكوين حصوات المرارة. تتضمن بعض الأسباب المحتملة ما يلي:

 

البيليروبين الزائد ، مادة كيميائية تنتج عندما يكسر الجسم خلايا الدم الحمراء في الصفراء
الكولسترول الزائد في الصفراء
 

إفراغ غير صحيح من المرارة ، مما يؤدي إلى تركيز الصفراء 

أعراض حصوات المرارة

 

يمكن أن تسبب حصوات المرارة أعراض التهاب المرارة (التهاب المرارة)، قد تشمل هذه الأعراض:

ألم  في البطن في الجزء الأيمن العلوي أو مركز البطن (غالبًا ما يحدث فجأة ويزداد سوءًا بسرعة)
آلام الظهر ، خاصة بين لوحي الكتف
ألم تحت نصل الكتف الأيمن
حمى مع قشعريرة
القيء والغثيان
اليرقان  (اصفرار بشرتك وبياض عينيك)
براز بلون الطين أو بول داكن أو كليهما (علامات انسداد القناة الصفراوية)
الألم الذي يحدث بعد تناول وجبة دسمة 
عسر الهضم ، الانتفاخ ، والغازات 
إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فمن المحتمل أن تكون حصوات المرارة هي السبب ، من المهم أن ترى طبيبك على الفور لإجراء فحص وبدء العلاج.

في حالات نادرة ، قد تكون حصوات المرارة أيضًا مؤشرًا على  الإصابة بسرطان المرارة ، لذلك من الأفضل تشخيص المشكلة على الفور. 

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