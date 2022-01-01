بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته حول متحور فلورونا

بعد كورونا، ألفا، بيتا، جاما، دلتا، وتفشي متحور أوميكرون في العديد من البلاد حول العالم، أعلنت وسائل إعلام تابعة للإحتلال الإسرائيلي إنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور جديد يسمى “فلورونا”.

ويعد متحور فلورونا، إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وأكد الأطباء الذين تابعوا حالة المصابة بأن فيروس فلورونا يمكن أن يسبب مضاعفات شديدة.

وقد يتسبب فيروس الإنفلونزا بدوره في أعراض شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب وحتى الموت في بعض الأحيان.

كما أن الإصابة بفيروس فلورونا الذي يجمع بين كورونا والانفلونزا ستنعكس على شدة الأعراض بحيث تزداد خطورتها نتيجة الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية معاً خاصة فيما يتعلق بالتنفس.

أعراض فيروس كورونا

وتشير البيانات الواردة من وزارة الصحة العالمية NHS، إلى أن واحدًا من كل عشرة أشخاص قد لا يزال يعاني من أعراض كوفيد طويلة الأمد بعد مرور ثلاثة أسابيع من تعافيهم من عدوى فيروس كورونا ، وقد يعاني البعض لأشهر، وتشمل أعراض كوفيد طويلة الأمد ما يلي :

التعب المزمن

ضيق التنفس

ارتفاع معدل ضربات القلب

أوهام

الأرق

فقدان حاسة التذوق والشم

ألم كلوي

مشاكل في الحركة والتوازن

الصداع

آلام في العضلات

حمى