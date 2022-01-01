محافظ القليوبية يشيد بجهود الحد من آثار موجة الأمطار.. ويوجَّه بمتابعة الأنفاق

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أنفاق المحافظة للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التي سقطت ليلة أمس الجمعة، وتوافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد في هذا الوقت من العام وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



بدأ المحافظ جولته اليوم بتفقد كورنيش مدينة بنها حيث اطمن على عدم وجود أي آثار لمياه الامطار بطول الكورنيش ووجه باستمرار أعمال النظافة خصوصا بمنطقة حديقة صقلية لتكون متنفسا للمواطنين موجها بتفعيل المتابعة والتأكيد علي المواطنين بعدم القاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها وتحرير محاضر للمخالفين.



وخلال الجولة اطمأن محافظ القليوبية على حالة الأنفاق بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ ( نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة ومنطقة كفر أبو جمعة بقليوب)، موجها بالمتابعة الجيدة واستمرار التواجد بتلك المناطق وخصوصا بالطرق الرئيسية والأنفاق ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.



كما تفقد المحافظ عددا من شوارع مدينة شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ ميدان المؤسسة والطريق الدائري ومحور العصار والشارع الجديد ومنطقة مسطرد حيث اصطفت جميع المعدات اللازمة لشفط المياه لتكون جاهزة لأداء مهامها في حالة سقوط أمطار في خلال الأوقات المقبلة حيث وجه المحافظ الشكر لكل المسئولين وعلي رأسهم العمال علئ جهودهم في أعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة.



وأكد محافظ القليوبية، أن جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع الأمطار طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القليوبية على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.



وأكد محافظ القليوبية إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.