الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 3 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل 7/ 1/ 2022م ، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و 14 مسجدًا آخرين، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.

بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا ، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 68 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وتشمل المساجد المقرر افتتاحها ما يلي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مصطفي عبد النبي – قرية مصطفي عبد النبي – مركز بلقاس

2. أبو بكر الصديق ( منشأة صالح) – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف البحيرة

3. علي محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول

4. الرحمن – قرية سكران – الدلنجات

5. التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدي شحاته – كفر الدوار

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الكبير – مدينة براني

مديرية أوقاف الأقصر

7. الراضي – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر

مديرية أوقاف أسوان

8. أبو بكر الصديق – إدفو قبلي – الشيخ إبراهيم

مديرية أوقاف قنا

9. الكويت – الصبريات – دشنا

مديرية أوقاف الشرقية

10. مهدي أباظة – كفر أباظة - الزقازيق

مديرية أوقاف بني سويف

11. الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الغربية

12. الرحمة القبلي – محلة مسير - قطور

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثاني

مديرية أوقاف الجيزة

14. ( السلام ) الحارة – الواحات البحرية

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب –

شارع النقطة

مديرية أوقاف قنا

2. عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط

مديرية أوقاف البحيرة

3. الرحمن – عزبة الزهيري القبلية - المحمودية