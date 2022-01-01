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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 3 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مسجد جديد
مسجد جديد

تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل 7/ 1/ 2022م ، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و 14 مسجدًا آخرين، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.

بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا ، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 68  مسجدًا صيانة وترميمًا.

وتشمل المساجد المقرر افتتاحها ما يلي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مصطفي عبد النبي – قرية مصطفي عبد النبي – مركز بلقاس
2. أبو بكر الصديق ( منشأة صالح) – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف البحيرة
3. علي محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول
4. الرحمن – قرية سكران – الدلنجات 
5. التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدي شحاته – كفر الدوار
مديرية أوقاف مرسى مطروح
6. الكبير – مدينة براني
مديرية أوقاف الأقصر
7. الراضي – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر
مديرية أوقاف أسوان
8. أبو بكر الصديق – إدفو قبلي – الشيخ إبراهيم 
مديرية أوقاف قنا
9. الكويت – الصبريات – دشنا 
مديرية أوقاف الشرقية
10. مهدي أباظة – كفر أباظة - الزقازيق
مديرية أوقاف بني سويف
11. الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الغربية
12. الرحمة القبلي – محلة مسير - قطور
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثاني 
مديرية أوقاف الجيزة
14. ( السلام ) الحارة – الواحات البحرية
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب – 
شارع النقطة
مديرية أوقاف قنا
2. عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط
مديرية أوقاف البحيرة
3. الرحمن – عزبة الزهيري القبلية - المحمودية

وزارة الأوقاف مساجد مبادرة حياة كريمة مساجد الإحلال والتجديد مساجد الصيانة والترميم

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