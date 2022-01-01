مصدر بالسكة الحديد يكشف سبب اجتماع وزير النقل بقيادات الهيئة غدًا| خاص

أكد مصدر بالسكة الحديد، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير سيجتمع بجميع قيادات الهيئة غداً الأحد بمحطة مصر في رمسيس.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع سيناقش تطوير الإشارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، والبوابات الإلكترونية، وتطوير القطارات.

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخيرات القطارات.

واعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أنه نظرا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار وانتشار الشبورة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري وحرصا علي سلامة وأمان حركة مسير القطارات، ويتم مسير القطارات بالمحاذرة.. الأمر الذي يؤدي إلى تأخير كلي للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية.

الاعتذار

وقدمت الهيئة لجمهور الركاب الاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها.