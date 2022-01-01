شاب يجهز عفش زوجية بـ الطوب لتوفير نفقات الزواج بالقليوبية ويروي فكرته|شاهد

ابتكر شاب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية فكرة لصناعة الأثاث الخاص به بالطوب، وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة الزواج وتصنيع الاثاث الخاص غرف النوم والاطفال والدولاب.

وقال مصطفى وجيه صاحب الفكرة فى حديثه لـ صدى البلد انه لجأ الى تصنيع غرف عفشه من الطوب لمواجهة ارتفاع الاسعار وتخفيف تكاليف الزواج وتيسيرها على اسرته.

واشار الى انه بعد تقدم لخطبة إحدى الفتيات بدأ التفكير فى تجهيز شقة الزوجية وبسبب ارتفاع الاسعار فكرت فى تجهيز غرفة النوم من الطوب.

واضاف انه قام بتصميم غرفة النوم كاملة مكونة من دولاب وسرير وتسريحة بالطوب الأحمر بعد أخذ مقاسات الغرفة وتشكيلها بعد الاطلاع على أحد رسومات غرف النوم المنشورة على مواقع الانترنت.

وتابع انه قام بانشاء الدولاب مكون 3 ارفف وسرير 160 سم من الطوب الأحمر والأسمنت والرمل ، مؤكدا ان الفكرة مبدعة وغير مكلفة وعن طريقها يستطيع العرسان الجدد توفير ثلثي تكلفة الأثاث الخشبي.

واوضح ان فكرة انشاء تجهيز اثاث زواجه من الطوب لاقت قبولا بشكل كبير من اسرته واهله خطيبته بعد ان وجد فيها النجاة من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه فى محال الموبيليا فتكلفة السرير المصنوع من الطوب الأحمر رخيص بالمقارنة بقطع الأثاث من الخشب الأرو والزان آلاف الجنيهات، كما أن هذه الفكرة تناسب أغلب الدهانات والألوان ويمكن تغيير دهانه بين الوقت والآخر كنوع من التجديد وتشكيل العديد من القطع الفنية الرائعة عن طريقه.

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