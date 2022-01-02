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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيروس جديد
فيروس جديد

أعلنت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور جديد يسمى «فلورونا».

ويعد متحور فلورونا، إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وأكد الأطباء الذين تابعوا حالة المصابة بأن فيروس فلورونا يمكن أن يسبب مضاعفات شديدة.

متحور فلورونا الجديد 

واكتشفت أول حالات المرض الجديد في دولة الاحتلال الإسرائيلي لدي امرأة غير ملقحة بمضادات فيروس كورونا، وبحسب الأطباء في الكيان الإسرائيلي، تتمتع المرأة التي أصيبت بالمرض بصحة جيدة ولم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وبمجرد وصولها إلى المستشفى خضعت إلى اختباري كورونا والانفلونزا وكانت النتيجة إيجابية لكليهما.

ولا تزال وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس حالة المريضة، ولم تحدد بعد ما إذا كان الجمع بين الفيروسين يسبب مرضًا أكثر خطورة.

وهناك تقديرات لمسؤولي الصحة في الكيان الإسرائيلي تفيد بأن مرضى آخرين ربما أصيبوا بـ "فلورونا" لكن لم يتم تشخيصهم بعد.

ونستعر ض المزيد من التفاصيل حول متحور فلورونا ورد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية من خلال الفيديوجراف التالي.

متحور فلورونا الجديد متحور فلورونا فلورونا متحور جديد

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