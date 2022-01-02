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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة وأخر تخصصا فى سرقة محال الذهب في الموسكي

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل محال بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الموسكي.

وكلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان رجال المباحث بالقاهرة كشفوا ملابسات بلاغ سرقة مجوهرات من جواهري بالموسكي، ونجحوا في ضبط سيدة وأخر لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل محال بيع المشغولات الذهبية، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرض المتهمين والمسروقات على النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة الموسكى يفيد بورود بلاغ من صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم قرر بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والاستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته وإستولت على المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "ولها معلومات جنائية" وتم ضبطها .

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وأضافت أنها تقوم بمزاولة نشاطها الإجرامي وتخصصت فى السرقة من داخل محال المشغولات الذهبية بأسلوب " النصب والمغافلة".

وإعترفت بإرتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة وإتهموها بالنصب عليهم وسرقتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

حبس سيدة وأخر حبس سيدة حبس السرقة المشغولات الذهبية

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