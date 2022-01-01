محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة ... صور

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة، بمدن البياضية وإسنا وأرمنت لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والتي يتم تنفيذها بطول 3,5 كم بداية من مركز شرطة الأقصر وصولا إلى قرية الروافعة، بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيها، والتي تأتي بالتزامن مع الأعمال التي نفذتها المحافظة لتوسعة وتطوير المسار السياحي، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر خلال تفقده للمشروع برفع كافة المخلفات والتشوهات البصرية بطريق المسار السياحي بالبياضية بما يتلائم مع أعمال التطوير الجارية في محافظة الأقصر.

وشملت جولة المحافظ بمركز إسنا تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب والمقام على مساحة 470 متر ويضم دور أرضي و2 دور علوي ويحتوي على مركز تكنولوجي ومكتب تموين ومكتب بريد وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة محلية ومجلس شعبي وقاعة اجتماعات حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، كما تفقد المحافظ موقع إنشاء سكن كريم بقرية الشغب، وأعمال إنشاء وحدة إسعاف الهنادي على مساحة 230 متر، وأعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع.



وشملت جولة المحافظ بمركز أرمنت تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري الذي يتكون من دور أرضي و٢ دور علوي لتقديم جميع الخدمات الحكومية، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة إسعاف الرياينة.



كما تابع ألهم خلال جولته في مركز أرمنت، نسب تنفيذ مشروع صرف صحي قري أرمنت المتكامل والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث تفقد المحافظ محطات رفع الرياينة والرزيقات قبلي والمحاميد بحري، واستمع لشرح مفصل من المهندس رفيق فهمي مدير التنفيذ بجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن نسب تنفيذ المشروع الذي يخدم 110 الف نسمة وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تتجاوز 720 مليون جنيه.

أوضح المهندس رفيق فهمي أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء المشروع طبقا للجدول الزمني الموضوع، حيث يتم حاليا تشطيبات محطات رفع الرياينة والرزيقات قبلي والرزيقات بحري وبدء توريدات المهمات الكهروميكانيكية كما يجري استكمال الأعمال الانشائية لمحطات رفع المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط واستكمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار، مشيرا إلى أنه مقرر نهو محطات الرفع وشبكات وخطوط الطرد لعدد (4) محطات تقوم بتنفيذها شركه المقاولون العرب – فرع جنوب الوادي وهم الرياينة بنسبه تنفيذ 65% والرزيقات بحري 55% والرزيقات قبلي الرئيسية 65% والرزيقات قبلي الفرعية 90% بنهاية شهر مارس 2022، بالاضافة إلى عدد(3)محطات تقوم بتنفيذهم الهيئة العربية للتصنيع – مصنع المحركات وهم المحاميد بحري بنسبة تنفيذ 50% والمحاميد قبلي 40% والديمقراط 30% بالاضافة إلي عدد (2) محطة تقوم بتنفيذهم الهيئة العربية للتصنيع – مصنع حلوان بقرية السلام بنسبة تنفيذ 5% بالإضافة لتوسعات محطة معالجة صرف صحي ارمنت والتي تقوم بتنفيذها شركة أبناء حسن علام والتي جاري نهو تصميماتها والبدء في التنفيذ.





رافق المحافظ خلال الجولة، كل من العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى منسق مبادرة "حياة كريمة" بالأقصر، والمهندس هاني طايع مسئول جهاز التعمير ومدير مشروع حياة كريمة، والمهندس رفيق فهمي مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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