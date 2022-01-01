هاني رمزي يسترجع ذكرياته مع هنيدي : مرة المسرح ولع بينا |فيديو

كشف الفنانان محمد هنيدي وهاني رمزي بعض كواليس مسرحية ألابندا التي شاركا فيها مع النجم أحمد السقا منذ عدة سنوات

وروي هاني رمزي، خلال تقديمه برنامج “هنيدي شو”، عبر فضائية “المحور”، كواليس حريق مسرح ألابندا، موضحا:" المسرح ولع أكتر من مرة".

ومن جانبه قال محمد هنيدي ضاحكا،:" أنا فاكر اليوم ده المسرح كله ولع أنا فضلت جوا أوضتي مطلعتش منها ولكن ربنا سترها وعدت علي خير".

وأشار محمد هنيدي إلى انه تم التوصل مع الفنانة دينا، بحجة التواصل مع اصدقائها في المسرح، وأكدنا لها على ضرورة المشاركة في المسرحية قبل العرض وتم النجاح.

