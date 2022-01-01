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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. تسجيل 615 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 21648 في يوم 1 يناير 2022، أظهرت تسجيل 615 حالة قائمة جديدة منها 167 حالة لعمالة وافدة، و343 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و105 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 156 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277501.

وأجازت السلطات الصحية في البحرين، اليوم السبت، استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر للاستخدام الطارئ.

وسمحت الولايات المتحدة، بتناول حبوب منع الحمل من شركة فايزر للأشخاص المعرضين لمخاطر عدوى متحورأوميكرون، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما أكثر، حيث هددت زيادة الحالات للمتحور الجديد شديد العدوى خطط العطلات بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” الأمريكي، تم منح الموافقة لدواء “باكسلوفيد” لاستخدامه في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعد أن تم عرضه في تجربة إكلينيكية لتقليل مخاطر دخول المستشفى والوفيات بين الأشخاص المعرضين للخطر بنسبة 88%.

وزارة الصحة البحرينية البحرين باكسلوفيد فيروس كورونا فايزر

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