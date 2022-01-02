علي جمعة: تحديد صفات مواليد الأبراج ليس حراما

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصفات العامة لمواليد الأبراج ليست توقعا للغيب ولا علاقة لها بالنجوم وليست حرام شرعا.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن مثال ذلك هو وصف مواليد شهر مارس وهو برج الحوت بأنه رومانسي، فهذا لا يعد علما بالغيب ويأتي بالتأمل والتدبر والاستقراء.



وأشار إلى أن المختصين بهذا الأمر لما تتبعوا ودرسوا هذه الأبراج في الصفات الشخصية العامة فوجدوا أنها ليست مطابقة وبدأول يفرقوا بين الذكر والأنثى فزادت الأبراج من 12 برج إلى 24 برج، ثم وجدوا أنها غير منطبقة على الناس ثم بدأوا يفرقوا بين الجيد والردئ فزادت الأبراج من 24 إلى 48، ثم لاحظوا مرة أخرى أنها غير واضحة فبدأوا يفرقوا بين مواليد أول الشهر ونصفه وآخره فزادت الأبراج إلى 144 برج حتى صار الأمر وكأنه ليس له قيمة.

توقعات الأبراج

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن جميع الأديان السماوية منعت الإنسان من الضرب بالغيب وهو التوقع لما قد يحدث غدا.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله تعالى وصف نفسه وصفا لم يصفه لأحد غيره (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) منوها أن الإنسان عنده شهوة للمعرفة وهذه الشهوة تدفعه في بعض الأحيان للخروج عن الصراط المستقيم.

وأشار إلى أنه لذلك أصبح عندنا أشياء نضرب بها في الغيب مع العلم أن هذه الأمور كانت موجودة أيضا في قديم الزمن، منوها أن توقعات الأبراج لما يحدث في المستقبل حرام شرعا وتدل على عقلية سطحية وتافهة وغير واقعية وسيحاسب فاعلها أمام الله لأنه سعى إلى تجهيل نفسه والخروج بها من التفكير الصحيح إلى التفكير المعوج.

وذكر أن هذا الكلام ضرب من الخرافات وليس هناك علم بهذه الكيفية، منوها أن القياس يجوز في الأمور والأشياء، ولكن لا يجوز في الأشخاص لأن كل شخص له قصة ولذلك فإطلاق على الأشخاص بشكل عام هو تلبيس للحق بالباطل والباطل بالحق.

وأوضح، أن تحديد موعد طلوع الشمس وغروبها كل يوم لا يعد ضربا بالغيب ولكنه علم وحسابات وتأملات.