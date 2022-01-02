بعد تصريحاته.. علي الحجار يكشف عن اتفاق مع تامر حسني لم ينفذ| فيديو

علق الفنان علي الحجار على تصريحات الفنان تامر حسني؛ والتي قال فيها إنه يعتبر الحجار بمثابة معلم وأستاذ وأنه تعلم منه كثيرا في بداياته، وغنائه أغنية عارفة.

قال الفنان على الحجار، إن المطرب تامر حسني من الفنانين المتميزين على الساحة الغنائية، ومن الأشخاص الذين يحبون أن يطوروا من أنفسهم لتكون الأفضل، ويسير بخطى ثابتة، موضحا أن تامر حسني نجح في الغناء والسينما أيضا بسبب موهبته.

وأضاف "على الحجار" خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن الفنان تامر حسني ما يميزه أنه مطرب وشاعر وملحن وهذا ما أعطى له ثقل في المجال الغنائي بشكل عام.

تامر حسني عنده قبول ودمه خفيف

وأشار "علي الحجار" إلى أن تامر حسني عنده قبول وتواصل مع الجمهور بسبب خفة دمه، موضحا أنه اتفق مع تامر حسني على عمل أغنية منذ فترة، وسيعيد التفكير مجددا خلال الأيام القادمة. ر من نفسها لتكون الافضل، ويسياء وا موهب