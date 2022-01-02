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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورونا وأوروبا يتحديان إيتو .. إصابات جديدة تضرب المنتخبات المشاركة بأمم إفريقيا

صدى البلد

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية كان 2022 والمقرر إقامتها بالكاميرون مطلع يناير المقبل, وبالرغم من إصرار صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على إقامة البطولة بموعدها ضارباً بآراء الفيفا والأندية الأوروبية عرض الحائط.

إلا أن فيروس كورونا حمل أخباراً غير سارة للأسد الكاميروني باجتياحه لأعداد ليست بالقليلة ضمن المنتخبات المشاركة بالأمم الأفريقية  وهو ما قد يحدث تغييراً في القرارات خلال الساعات المقبلة.

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إجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا

كورونا يضرب الأفيال

أعلن الاتحاد عن إصابة عدد كبير من لاعبين الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق اثناء معسكر الفريق الحالي في السعودية.

ورفض الاتحاد اعلان أسماء اللاعبين المصابين, واكتفي البيان بذكر ان اللاعبين قادمين من الدوري المحلي بالإضافة الي الدوريات الأوروبية.

كورونا يفاجئ السدود الأثيوبية

فور وصول بعثة المنتخب الأثيوبي للأراضي الكاميرونية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية  أعلن الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم عن إصابة 4 أفراد بالبعثة بكورونا بعد ظهور نتائج المسحات الطبية التي خضعت لها البعثة في المطار.

كورونا في مجموعة مصر

فاجأ نادي نابولي الإيطالي المنتخب النيجيري, بإعلانه عن أصابه نجم خط هجوم الفريق فيكتور أوسمين بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة والمقامة في الكاميرون بداية الشهر المقبل.

وأصدر نادي نابولي الإيطالي بياناً رسمياً اليوم, يعلن فيه ايجابيه المسحة الطبية للاعب وأنه سوف يخضع لإجراءات العزل الصحي بالرغم من عدم ظهور أي أعراض علي اللاعب حتي الآن.

ومن جانب اخر, هدد نادي نابولي الإيطالي المنتخب النيجيري من استدعاء اللاعب اثناء فترة الحجر الصحي التي يخضع لها اللاعب او محاولة التلاعب بالنتائج لمشاركة اللاعب رفقه منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية.

محاربو الصحراء أخر ضحايا الكورونا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن إصابة ثلاثة لاعبين في الفريق بفيروس كورونا قبل انطلاق فعاليات الأمم الأفريقية  بأيام قلائل, كما أنه ليس بالأكيد استعادة خدمات نجم الفريق يوسف بلايلي بعد نهاية فترة الحجر التي يخضع لها اللاعب بالعاصمة القطرية الدوحة بالإضافة الي بن عيادة وأمين توجاي اللذان مازالا في الجزائر.

منتخب المغرب لم يسلم من الفيروس

أكدت مصادر إعلامية مغربية عن إصابة ثلاثي الفريق يوسف النصيري وكريم رقيق 

ودييجو كارلوس بفيروس كورونا, وأن التحاق الثلاثي بقائمة المنتخب لم يتحدد بعد حتي الآن.

الأمم الأفريقية إيتو كان 2022 مصر مجموعة مصر منتخب المغرب الجزائر

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