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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

صدى البلد

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق تشيلسي، اليوم الأحد 2-1-2022، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسيقام اللقاء على ملعب ستامفورد بريدج، في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة بشكل حصري على قناة بى إن سبورتس بريميوم 1.

يدخل ليفربول اللقاء بحثا عن استعادة الوصافة واستعادة نغمة الانتصارات أيضا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي.

ويسعى تشيلسي أيضا للفوز ومواصلة الضغط على المتصدر مانشستر سيتي، خاصة بعد الوقوع في فخ التعادل أمام برايتون بالجولة الماضية.

يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، وتشيلسي ثانيا برصيد 42 نقطة من 20 مباراة.

يذكر أن لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل 1-1، سجل حينها محمد صلاح هدف الريدز من ركلة جزاء.

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