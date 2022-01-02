غياب كلوب.. صدام ناري بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويفقد فريق ليفربول مديره الفني يورجن كلوب في مباراة اليوم بالإضافة إلى 3 لاعبين “لم يتم الإعلان عن أسمائهم”، بسبب الإصابة فيروس كورونا.

كما يفقد فريق ليفربول خدمات تياجو ألكانتارا وديفوك أوريجي وتاكوكي مينامينو لإصابات مختلفة.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لاستعادة نغمة الفوز في مسابقة الدوري الإنجليزي في مباراة اليوم، واستعادة الوصافة.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع توتنهام 2-2، وخسر من ليستر سيتي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يطمح فريق تشيلسي في خطف الثلاث نثاط من فريق ليفربول، لتقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي متصدر البريميرليج.

يذكر أن مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب أنفيلد، انتهت بتعادل ليفربول وتشيلسي 1 -1.

ترتيب تشيلسي وليفربول:

يحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 53 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ 41 نقطة.