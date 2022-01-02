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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. حضور جماهيري كبير في «تل مرعب 2022»

الإمارات
الإمارات

أشاد حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2022».

وهنأ حمدان بن زايد الفائزين، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة للمهرجان وشرطة أبوظبي، وكافة الجهات المساهمة لإنجاح المهرجان.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «حضور جماهيري كبير وتنظيم مميز شهده مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2022»، فعاليات رياضية وتراثية منوعة استقطبت الجميع في ليوا، نهنئ الفائزين، وكل الشكر للجنة المنظمة وشرطة أبوظبي ولكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح المهرجان».

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