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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب أفغانستان

زلزال في أفغانستان
زلزال في أفغانستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم".

وأضافت أن "مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض".

وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وفي أغسطس الماضي، أفادت تقارير إخبارية بأن المنطقة الشمالية الشرقية في أفغانستان تعرضت لزلزال.

وذكر المركز الوطني لعلوم الزلازل في أفغانستان أن قوة هذا الزلزال بلغت 4ر4 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع على بعد 128 كيلومترا جنوب مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 95ر35 درجة، وخط طول 63ر70 درجة، وعلى عمق 20 كيلومترا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال. 
 

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