1119 طلباً.. الهجرة: إقبال المصريين بالخارج على وثيقة شحن الجثامين يعكس ثقتهم بدولتهم|فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن أمس كان أول يوم في تطبيق الوثيقة وتم شراؤها من قبل 1119 مواطناً، حتى الآن ، وهو يدل على الاحتياج الذي كان يتطلع له المواطن، وثقته في دولته.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية لـ وبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن أكثر المطالب التي تتلقاها الوزارة من المصريين بالخارج وهو مطلب شحن جثامين المصريين إلى أرض الوطن ، وهو كان ما يترتب عليه حاجة الأسرة إلى تقديم شهادة تعثر لاستلام الجثة بدون تكلفة مما كان يمثل عبئا على أسرة المتوفي، مسترسلة: "إجراءات طويلة كانت تتعرض لها الأسرة لاستلام جثة ذويهم".

وتابعت "مكرم" تواصلت مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية؛ لإطلاق أول وثيقة من نوعها لشحن جثامين المصريين وهذه الوثيقة ثمنها 100 جنيه سنوياً، ويتم شراؤها من المنصة الالكترونية للمجمعة التأمينية، أو منافذ الخروج مع تجديد واستخراج تصريح العمل .