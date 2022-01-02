عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1119 طلباً.. الهجرة: إقبال المصريين بالخارج على وثيقة شحن الجثامين يعكس ثقتهم بدولتهم|فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن أمس كان أول يوم في تطبيق الوثيقة وتم شراؤها من قبل 1119 مواطناً، حتى الآن ، وهو يدل على الاحتياج الذي كان يتطلع له المواطن، وثقته في دولته.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية لـ وبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن أكثر المطالب التي تتلقاها الوزارة من المصريين بالخارج وهو مطلب شحن جثامين المصريين إلى أرض الوطن ، وهو كان ما يترتب عليه حاجة الأسرة إلى تقديم شهادة تعثر لاستلام الجثة بدون تكلفة مما كان يمثل عبئا على أسرة المتوفي، مسترسلة: "إجراءات طويلة كانت تتعرض لها الأسرة لاستلام جثة ذويهم".

وتابعت "مكرم" تواصلت مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية؛  لإطلاق أول وثيقة من نوعها لشحن جثامين المصريين وهذه الوثيقة ثمنها 100 جنيه سنوياً، ويتم شراؤها من المنصة الالكترونية للمجمعة التأمينية، أو منافذ الخروج مع تجديد واستخراج تصريح العمل .

وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وثيقة تأمين المصريين بالخارج توك شو تأمين المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لتشكيل العام من صحيفة «ليكيب»

لأصحاب هذه المهنة| احذر اتهامك بشبهة جنائية تقودك لإلغاء ترخيص مزاولتها

مع دخول عام 2022 .. شاهد 5 سيارات بقائمة الأسرع على مستوى العالم

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

كيروش : اتفاقي مع الجبلاية على كأس العالم وليس حصد الأمم الإفريقية

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

دعاء قبل الذهاب للعمل.. ردده يفتح لك أبواب الرزق

شروط مجحفة.. شوبير يكشف مفاجأة في عقد كيروش مع المنتخب

استمرار حبس المتهم ونقله على تروللي.. كواليس جلسة محاكمة كريم الهواري في دهس طلاب الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمامًا للمصلين.. أول ظهور للفنان أدهم نابلسي بعد اعتزاله| فيديو

صعب عليه.. شاهد كلب يحتضن مشردا بقوة في مقطع فيديو مؤثر

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ