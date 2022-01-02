طالبان تكذب تقارير إفراجها عن منفذ هجوم مطار كابول قبل الاعتداء

علقت حركة "طالبان"، على التقارير الصحفية التي تفيد بإطلاق سراح منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول في أغسطس الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية قبل الهجوم.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حركة طالبان، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن: "الادعاء بأن الانتحاري الذي تعرض للهجوم في المطار في 26 أغسطس تم إطلاق سراحه من سجن باجرام غير صحيح، حيث لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء".

وأضاف المتحدث: "كان الفاصل الزمني بين سقوط سجن باجرام والهجوم على المطار قصيرا، لدرجة أنه كان من المستحيل على شخص مفرج عنه من السجن تنفيذ مثل هذا الهجوم في مثل هذا الوقت القصير".

ولفت إلى أن "اقتحام السجون تم قبل دخول قوات طالبان إلى المدن وإطلاق سراح بعض منفذي تنظيم داعش، إلا أن قوات الحركة استعادت أو قضت على معظم المنتمين إلى تنظيم داعش".