منافس الأهلي.. الهلال السوداني يسابق الزمن لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

يسابق نادي الهلال السوداني الزمن من أجل تركيب عدد كبير من الكراسي الجديدة في الاستاد الخاص به.

ويشارك فريق الهلال السوداني فى إطار منافسات المجموعة الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى ضمت أندية الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي والمريخ السوداني.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف استبعد ٦ ملاعب من استضافة مبارياته فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لعدم استيفاء الشروط الخاصة بالملاعب.

وحرص مسئولو نادي الهلال السوداني على إنجاز هذه الخطوة قبل وصول الموزمبيقي محمد سيدات، مدير التراخيص بالاتحاد الأفريقي، للتفتيش النهائي على الاستاد لاعتماده رسميا لاستضافة المباريات الدولية.

وقال المدير العام لنادي الهلال الدكتور محمود السر: "انتهينا من تركيب 8 آلاف كرسي بنسبة 80%، من أصل 10، وغدا الأحد، سيشهد تركيب ألفي كرسي، ليصبح العدد مطابقا لمواصفات فيفا".

وأضاف: "اللجنة المكلفة من نادي الهلال لمتابعة تأهيل الاستاد وقفت على عملية تعديل الأبواب الرئيسية، وفقا لمتطلبات الكاف، وفعليا اكتمل تعديل 3 أبواب من أصل 8".

وكانت لجنة تأهيل ستاد الهلال التي يرأسها نائب رئيس لجنة التطبيع محمد إبراهيم العليقي، تابعت اليوم ولعدة ساعات سير العمل في التأهيل والنظافة وتركيب الأبواب والترتيب النهائي لزيارة سيدات.

يذكر أن لجنة التفتيش التابعة إلى الكاف أبدت ١٨ ملحوظة على ملعب استاد الهلال السوداني وحددت يوم ٨ يناير الجاري لإجراء زيارة وحسم استضافته لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا من عدمه.