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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية ننفذ أكبر خطة رصف وتطوير شهدتها المحافظة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

محافظ الغربية ننفذ
محافظ الغربية ننفذ أكبر خطة رصف وتطوير شهدتها المحافظة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، عدداً من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها في مدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الرابعة والخامسة بدايةً من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق بالتوازي مع الكورنيش الحالي، حيث تتم أعمال التدبيش في القطاع من كوبري سكة المحلة حتى كوبري فاروق، إلى جانب أعمال تطوير القطاع الآخر من كوبري سكة المحلة وحتى كوبري قحافة.

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في السياق ذاته، تفقد الدكتور طارق رحمي أعمال إنشاء محور “ميت حبيش - طنطا” الجديد، والذي يتم إنشاؤه من كوبري فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص الطريق القديم كمدخل لطريق السنطة، في حين تخصيص الطريق الجديد للخروج، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية. 

واختتم المحافظة جولته بتفقد شارع الإسكندرية، حيث تتم أعمال تغطية ترعة البتانونية لتوسعة الطريق.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تنفذ أكبر خطة رصف وتطوير شهدتها المحافظة، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية وتخدم عددا أكبر من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، والأستاذ عادل داود، رئيس حي أول طنطا، والأستاذ محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية ننفذ أكبر خطة رصف وتطوير شهدتها المحافظة

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