عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
موعد عرض الموسم الثاني من "Million Pound Menu" على شاشة ON

محمد نبيل

تعرض قناة ON بداية من يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج Million Pound Menu، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في تجربة تلفزيونية تعيد رسم ملامح ريادة الأعمال في قطاع المطاعم.

ويقدّم "مليون باوند منيو مصر" نسخة محلية لبرنامج Sony Pictures بالمملكة المتحدة، مع مستوى عالٍ من المخاطرة واختبارات مكثفة تضع المتسابقين أمام نخبة من أبرز العاملين في مجال المطاعم، فيما يشارك في لجنة التقييم مجموعة من الأسماء البارزة في القطاع، إلى جانب تقديم الشيف محمد صلاح، المعروف بلقب "ملاك اللحمة".


وتبدأ المنافسة بثلاثة متسابقين في كل حلقة، يقدّم كل منهم الطبق المميز الذي يعكس هوية فكرته ورؤية مشروعه والفئة المستهدفة، وتخضع الأطباق والأفكار لتقييم دقيق يشمل الابتكار، جودة التنفيذ، مدى ارتباط الطبق بالمفهوم، إضافة إلى الجانب التجاري وخطة الربح، ليتم اختيار متسابق واحد فقط للانتقال إلى المرحلة التالية.

أما في مرحلة Pop-Up Restaurant يخوض المتسابقون اختبارًا عمليًا لإدارة مطعم حقيقي لمدة يومين، حيث يستقبلون روّاد مطاعم، مؤثّرين، نقّادًا وزائرين من الجمهور، ويواجهون تحديات التشغيل تحت الضغط، وإدارة الفريق، وتنفيذ المنيو الكامل، وإثبات قدرة المشروع على الاستمرار، كما يعقد كل متسابق جلسة مباشرة مع المستثمرين لمناقشة الأرقام والتكاليف وخطط التوسع.

وفي ختام كل تجربة Pop-Up، يحصل المتسابقون على فرصة تقديم أفكارهم النهائية أمام المستثمرين للحصول على عروض استثمارية قد تغيّر مستقبل مشاريعهم وتنقلها من فكرة إلى علامة تجارية حقيقية داخل السوق المصري.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط لتخريب سكك الحديد في سيبيريا

ماكرون

الرئيس الفرنسي يشيد بالمرحلة الانتقالية في الجابون

زيلينسكي يتمسك بالسيادة وترامب يلمح إلى "شيء جيد" في محادثات أوكرانيا

زيلينسكي يتمسك بالسيادة وترامب يلمح إلى "شيء جيد" في محادثات أوكرانيا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

