عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. هدى الإتربي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

هدى الاتربي
هدى الاتربي

 


شاركت الفنانة هدى الإتربي صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هدى الإتربي في الصور بإطلالة أنيقة بتقنية الأبيض والأسود، حيث ارتدت فستانا أنيقا مما زاد من جاذبيتها، واعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة للخلف، مما كشف عن جمالها.


يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.


ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

 

IMG_٢٠٢٢٠١٠٢_١٦٠٦٣٢
IMG_٢٠٢٢٠١٠٢_١٦٠٦٣٢
بالابيض والاسود الفنانة هدي الأتربي بإطلالة تخطف الانظار مسلسل ضل راجل إطلالة انيقة

ترشيحاتنا

مدرب جديد وأزمة غريبة.. كيف يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة مصر في أمم إفريقيا؟

وزير الأوقاف يطالب بقوافل طبية ودينية في الريف للتوعية بالزيادة السكانية

وزير الأوقاف: إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية

الجزائر.. تأييد أحكام السجن ضد وزيرين سابقين

هل يجوز تقسيم المصحف القديم إلى أجزاء للاستفادة منه في الحفظ؟.. الإفتاء ترد

رئيس جنوب أفريقيا: الشرطة تستجوب متهما على صلة بحريق البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

وسط زغاريد الأم.. الحكم بإعدام قاتل "طفلة شربين"

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

بعد انقطاع لمدة يوم.. عودة "الكهرباء" لمدينة شرم الشيخ بالكامل

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

تحذير من "الأرصاد" لأهالي الإسكندرية خلال الساعات القادمة| فيديو

كيروش عن تسريب قائمة منتخب مصر: أحب أن أكون صريحا.. ولا يهمنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

فيديو

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية في عدد من المحافظات.. وتحذيرات من سيول في سيناء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ