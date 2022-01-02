بالأبيض والأسود.. هدى الإتربي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور



شاركت الفنانة هدى الإتربي صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هدى الإتربي في الصور بإطلالة أنيقة بتقنية الأبيض والأسود، حيث ارتدت فستانا أنيقا مما زاد من جاذبيتها، واعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة للخلف، مما كشف عن جمالها.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.