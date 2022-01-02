الإسترليني يرتفع 19 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر ختام اليوم

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 2 يناير 2022 وفقًا لآخر تحديث فى بنك مصر.

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد في السطور التالية..

وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر خلال أسبوع، واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليبلغ 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى 17.67جنيه للشراء و 17.92جنيه للبيع بزيادة 7 قروش خلال أسبوع.



وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 20.06 جنيه للشراء و 21.32 جنيه للبيع بارتفاع 19 قرشا.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه 17.06جنيه للشراء و 17.29 جنيه للبيع بارتفاع 13 قرشا خلال أسبوع.



وسجلت سعر صرف كورنا السويدي مقابل الجنيه 1.72 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

وبلغ سعر صرف كورنا النرويجي مقابل الجنيه 1.76 جنيه للشراء و1.78 جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كورنا الدنماركي مقابل الجنيه اليوم الأحد 2.37 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد وكانت على النحو التالي..

واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.57جنيه للشراء و 13.68 جنيه للبيع بتراجع 8 قرشا

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.45جنيه للشراء و2.48جنيه للبيع بارتفاع قرشا.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .