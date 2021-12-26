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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين العملات الأجنبية وتراجع الآسيوية في بنك مصر بـ ختام اليوم الأحد26-12-2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر خلال أسبوع واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع . 

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

شهدت العملات الأجنبية اليوم الأحد تباينا فى سعر الصرف امام الجنيه مقارنة بالأحد الماضى، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.67جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع بزيادة قرش.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.93 جنيه للشراء و 21.13 جنيه للبيع بارتفاع 13 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 16.99جنيه للشراء و 17.16جنيه للبيع بارتفاع قرش خلال اسبوع .

وسجل سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع بتراجع قرش .

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.76 جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .

واستقر سعر صرف كورنت دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.37 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع بانخفاض قرش .

وتراجعت أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر ختام الأحد.

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.76جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.45جنيه للشراء و2.47جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر .
 

العملات الاجنبية الدولار اليورو الفرنك السويسري ختام اليوم الأحد

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-12-2021

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