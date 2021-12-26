تباين العملات الأجنبية وتراجع الآسيوية في بنك مصر بـ ختام اليوم الأحد26-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر خلال أسبوع واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

شهدت العملات الأجنبية اليوم الأحد تباينا فى سعر الصرف امام الجنيه مقارنة بالأحد الماضى، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.67جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع بزيادة قرش.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.93 جنيه للشراء و 21.13 جنيه للبيع بارتفاع 13 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 16.99جنيه للشراء و 17.16جنيه للبيع بارتفاع قرش خلال اسبوع .

وسجل سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع بتراجع قرش .

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.76 جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .

واستقر سعر صرف كورنت دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.37 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع بانخفاض قرش .

وتراجعت أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر ختام الأحد.

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.76جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.45جنيه للشراء و2.47جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر .

