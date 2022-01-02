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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدعاء شهود العيان في واقعة مقتل طالب على يد صديق بدار السلام

جثة
جثة

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، باستدعاء شهود العيان في واقعة قيام طالب بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض وتمزيق جسده وقتله، داخل محل بلاي ستيشن.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كما كلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وشهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعة، عندما غرز شاب اله حادة في جسد صديقه للخلاف على اللعب داخل محل بلاي ستيشن ، حيث القي ضباط مباحث القاهرة القبض عليه شاب لقيامه بالتعدي على صديقه بحوزته السلاح الأبيض ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة دار السلام يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب- مقيم بدائرة القسم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته والتي أودت بحياته وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شهود العيان طالب قتل بلاى ستيشن بحبس

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