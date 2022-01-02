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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المحمول بغرفة الجيزة: بروتوكول مع حالًا لتنشيط المبيعات

تجارة المحمول
تجارة المحمول

أعلن محمد هداية الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي بهدف تنشيط المبيعات في مواجهة الركود النسبي الذي يسيطر على سوق مبيعات المحمول.

وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، أن البروتوكول يتضمن تولي شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي تتولى من خلاله الشركة تقسيط مشتريات عملاء منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وتابع محمد هداية الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول: البروتوكول تم إبرامه بسبب حالة الركود الشديدة التي يعانيها قطاع تجارة الهواتف الذكية خلال الأشهر الأخيرة فضلًا عن السمعة الطيبة للشركة وما تتمتع به من ملاءة مالية جيدة.

وأشار محمد هداية الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، إلى أن أعياد الكريسماس ساهمت في تحريك المبيعات ولو بنسب ضعيفة ولا سيما أن سوق المحمول شهد خلال الفترة الماية وتحديدًا مع أزمة جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من فرض رسوم بنسبة متفاوتة على الأجهزة وكذلك الاكسسوار تسببت في ضعف المبيعات، وهددت نسبة كبيرة من العالمين بالقطاع بالخروج من السوق، وهو ما دفع مجلس إدارة الشعبة للبحث عن حلول للخروج من الأزمات التي يعانيها القطاع.

وأكد احمد جلال مدير تعاقدات الشركات بشركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، أن شركته على استعداد كامل لتمويل كافة الأنشطة التجارية لتجار الهواتف الذكية من منتسبي غرفة الجيزة التجارية.

ومن جانبه، كشف كريم القباج مدير ادارة التجار بشكة حالًا، أن شركته خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يضمن الشفافية في التعامل فضلًا عن الاستمرارية المطلوبة في التعاملات التجارية، موضحًا أن نسب الفائدة ستكون بسيطة ومتفاوتة بحسب المدة الزمنية للتقسيط.

غرفة الجيزة شعبة الأتصالات فيروس كورونا الهواتف الذكية تجار المحمول

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