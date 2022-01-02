السعودية.. أرقام قياسية في عدد إصابات كورونا داخل 3 مدن

سجلت 3 مدن في المملكة العربية السعودية، أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتجاوزت الحالات أكثر من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 123 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة، مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.

وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها السعودية اليوم، على مدن ومحافظات المملكة.

وصباح الأحد، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.

وقال الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن موجات "كوفيد 19" السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي "الأعلى بلا منازع".

وتابع :المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".

وأشار المسؤول السعودي إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة "معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات".

وشهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، حيث اعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاعاً في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ1024 إصابة جديدة و298 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.