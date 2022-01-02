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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تزف بشرى.. بدء تحسن الأحوال الجوية غدا وشبورة كثيفة صباحا

طقس
طقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن محافظات الوجه البحرى تأثرت بسقوط الأمطار حتى آخر يوم من موجة الطقس السيئ التي توقعناها.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي فضائية الحدث اليوم ، أن هيئة الأرصاد كانت قد حذرت من سقوط حبات البرد واليوم كان نهاية المنخفض ومن غد سيكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية وستستمر فرص سقوط أمطار خفيفية وستكون الشبورة كثيفة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

إيمان شاكر الأرصاد الجوية أخبار التوك الوجه البحرى حالة الطقس

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