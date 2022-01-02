برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة لليوم الثانى نظرا لتوقعات الأرصاد باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





كانت محافظة مطروح قد شهدت صباح اليوم الأحد سقوط أمطارغزيرة وانخفاض في درجات الحرارة مع حالة من الطقس السيىء.

وتعالت في مدينة مرسى مطروح أصوات الرعد وأضاء البرق سماء المحافظة بالإضافة إلى تساقط أمطار على مدن الساحل الشمالي الغربي.

وشهدت مدن السلوم والنجيلة وبرانى والحمام والعلمين والضبعة سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم والتى تسببت في اغراق الشوارع خاصة الغير مخدومة بالصرف الصحى.



كانت محافظة مطروح قد أعلنت رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول .



ووجه محافظ مطروح بتجهيز كافة معدات مجلس مدينة مرسي مطروح بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح استعدادا للأمطار المتوقعة مراجعة شنايش الأمطار وعمل تجارب عملية بالمعدات.

جاء قرار محافظ مطروح منذ قليل بعد سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة من تساقط امطار غزيره أغرقت الشوارع بالكامل وارتفاع فى صوت الرعد .