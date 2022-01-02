محمد عثمان: حكم القضاء الإداري بإعادة العامري فاروق لمنصبه كاشف لكل الحقائق

كشف محمد عثمان محامي العامري فاروق والمستشار القانوني للنادي الأهلي، تفاصيل حكم القضاء الإداري بعودة العامري فاروق لمنصبه.

وقال عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الحكم الصادر من القضاء الإداري بإعادة العامري فاروق لمنصبه كاشف لكل الحقائق".



وتابع :" الخطيب دعا لاجتماع عاجل بعد أزمة العامري فاروق وتم مخاطبة هيئة قضايا الدولة لمعرفة الموقف القانوني".

وأوضح المستشار القانوني للنادي الأهلي: “غدا سيتم إعلان وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لتنفيذ حكم اليوم لإعادة العامري فاروق لمنصبه، لافتا إلي أن على أن قانون العقوبات يفرض عقوبة على الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ”.