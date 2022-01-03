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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البلكونة وقعت عليهم .. تطورات الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث كفر الزيات

انهيار بلكومة
انهيار بلكومة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن كثب الحادث الذي وقع مساء أمس في مدينة كفر الزيات،  والذي تضمن انهيار بلكونة العقار الكائن بشارع الحبال بمدينة كفر الزيات والذي يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وملك ورثة ( م. م. ا) .

وأسفر الحادث عن سقوط ثلاثة أطفال وهم (صبري. خ. ع) 6 سنوات ومصاب باشتباه بنزيف بالمخ و تم نقله إلى مستشفى الجامعة تحت الملاحظة، (احمد. خ. ع)  12سنه وتم خروجه و(سيف. ط. ع) 6 سنوات وتم خروجه أيضا بكدمات خفيفة.

وعلي الفور وجه المحافظ بتعيين حراسة على المنزل وإخلائه لحين معاينته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وشهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية حادثا مأساوي حينما انهارت شرفة منزل "بلكونة" فجأة على٣ أطفال أثناء لعبهم كرة قدم وتم نقلهم في حالة خطيرة لمستشفى طنطا الجامعي .


تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع المسطول بمدينة كفر الزيات بانهيار مفاجئ لشرفة منزل بالطابق الثاني فجأة وسقوط ٣ أطفال كانوا يلعبون في الشرفة وقت الانهيار وتم نقلهم الي المستشفى الجامعي بطنطا في حالة خطيرة لتلقي العلاج .


وانتقل علاء بهنسي رئيس مدينة كفر الزيات وقوة من شرطة مركز كفر الزيات الي موقع الحادث وتبين ان العقار مكون من ٤ طوابق وان الحادث وقع بالطابق الثاني أثناء لعب الأطفال كرة القدم بالشرف حيث سقطت فجأة بلكونة المنزل بهم على الأرض وتبين إصابة الشقيقين صبري ٦ سنوات  وأحمد ٥ سنوات وصديقهما سيف ٦ سنوات وتم نقلهم إلي المستشفى الجامعي بطنطا لتلقي العلاج حيث أصيبوا بعدة إصابات من بينها نزيف بالمخ وغيبوبة . 


وقرر رئيس مدينة كفر الزيات استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وفرض الحراسة حول وبيان مدى سلامة الهيكل الخرساني له وإعداد تقرير بذلك لعرضه على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لاتخاذ ما يلزم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محافظ الغربية الغربية حادث أطفال كفر الزيات انهيار عقار مدينة كفر الزيات بلكونه

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