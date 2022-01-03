وزير التعليم : أزمة عجز المدرسين في طريقها للحل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة عجز المدرسين لها جذور عميقة مطلوب لها كثير من الخطوات ، و في طريقها للحل خلال 5 سنوات.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أكثر عجز موجود في المرحلة الأساسية مضيفا:" لدينا 21 مليون طالب سنة 2017 النهاردة 25 مليون ونصف حوالي ربع السكان فهناك حوالي مليون طالب جديد سنويا" .

واستكمل الوزير :" لدينا 960 ألف معلم في الخدمة، سنقوم بسد العجز من خلال خطة شاملة تشمل تحديد الأعداد المطلوبة والقوانين التي تحتاج تغيير والتكلفة وتبقى جزء من الموازنة بحيث تزيد كل سنة بما يتوافق مع زيادة الأعداد".