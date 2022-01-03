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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دياب: لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة.. والدليل تصريحات كيروش

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ، أن تصريحات كيروش اليوم تؤكد صحة موقف رابطة الاندية، مشيرا إلى انه لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وقال دياب فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "رابطة الأندية التزمت بالأجندة الدولية ومواعيد التوقف الدولي للمنتخبات، وهذا ما تم على أساسه وقف مباريات الدوري المصري، وتم وضع هذه الأمور عند وضع جدول الدوري فى البداية وإخطار اتحاد الكرة".

وأضاف، أنه لو تم اخطاره من جانب اتحاد الكرة رسميا برغبة كيروش فى استكمال الدوري, كان سيطلب من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحادات فى شمال افريقيا وجنوب افريقيا لتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين فى الأهلي وبيراميدز وجميع الأندية حتى يتم استكمال الدوري وتقام المباراة يوم 30 ديسمبر.


وكشف دياب، عن رصد جوائز مالية لتحفيز الفرق المشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وأردف دياب: "قمنا باختيار توقيت إقامة كأس الرابطة بعناية خلال فترة توقف الدوري للاستفادة الفنية وعدم التأثر سلبا من فترة التوقف، لذلك كأس الرابطة مهمة لتحقيق الفائدة الفنية للأندية خلال كأس أمم إفريقيا".

وأختتم : "مباريات كأس الرابطة ستقام بتقنية الفيديو، بنسبة 100%، وسيتم إعلان غدا عن تفاصيل حل الازمة مع شركة الفار".

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اتحاد الكرة الدوري المصري كيروش الاهلي وبيراميدز

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