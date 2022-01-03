السياح في شرم الشيخ ينظفون الشوارع من آثار الأمطار والثلوج

لم ينتظر سكان حي الهضبة وشارع البحر عمال النظافة لتنظيم الشوارع من آثار الأمطار والسيول والثلوج والبرق و الرعد الذي تعرضت له مدينة شرم الشيخ.



حيث قام سكان فيلات حي الهضبة بتنظيف الشوارع من أوراق الشجر المتساقطة والرمال والثلوج التي سقطت في الشوارع وفوق أسطح المنازل .



وقال حمدي حسن أحد سكان حي الهضبة بشرم الشيخ لابد الجميع يشارك في نظافة الشوارع بعد الأمطار والثلوج التي سقطت فجأة علي المدينة التي تستعد لاستضافة منتدى شباب العالم خلال الشهر الجاري.

وأضاف حسن أن مدينة شرم الشيخ هي المدينة الاجمل علي مستوى العالم و يعشقها السياح من كل دول العالم .



وكانت تعرضت مدينة شرم الشيخ لسقوط أمطار غزيرة وثلوج بشكل مفاجئ مما ادي لانقطاع التيار الكهربائى.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : أن شرم الشيخ مستعدة بكافة أجهزتها لاستضافة منتدي شباب العالم القادم خلال الشهر الجاري مشيرا إلي أن السياح والأجانب المقيمون بشرم الشيخ يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وتنفذ الشركات البرنامج السياحي المخصص لهم بشكل كامل " مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية لإزالة آثار الأمطار والثلوج التي سقطت ليلة أمس علي مدينة شرم الشيخ .

واثني المحافظ علي جهود الجهاز التنفيذي والجهات المعاونة لجهودهم طوال الليل والنهار لإزالة آثار الأمطار الغزيرة وفتح الطرق المحاور وذلك خلال جولته الصباحية اليوم لتفقد اعمال ازالة اثار الامطار الغزيرة.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد تعرضت لهطول أمطار غزيرة لعدة ساعات منذ مساء أمس السبت.

وتابع المحافظ جميع اعمال وجهود المحافظة في رفع وإزالة آثار الأمطار وتم فتح غرفة عمليات مركزية تتابع مع غرف العمليات بالمدن وتتم الاتصالات عبر الشبكة الوطنية للطوارئ،

وأضاف فودة أن المحافظة كانت علي اتم الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار مما سهل من سرعة حل المشكلة بالمعدات الثقيلة والسيارات اللوري "القلابات" ومعدات وماكينات شفط المياه منها ما تم شرائه ومنها ما تم رفع كفاءته واختباره قبل موسم الامطار، إضافة لتوفير السائقين والفنيين لتلك المعدات.



واضاف المحافظ ان هناك 4 انهيارات في الطريق الدولي وتم فتح طرق بديلة ومخاطبة الجهات المعنية للبدء في إصلاح الطرق المتضررة بالإضافة لمدخل مدينة شرم الشيخ وجاري العمل به وسيتم الانتهاء منه تماما قبل عصر اليوم.

وأشار المحافظ لوجود تراكمات مياه بعدد من الطرق منها الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الجانبية تم الانتهاء من معظمها.

وأكد فودة ان طريق السلام والطرق المؤدية الي قاعة المؤتمرات بحالة جيدة وتم ازالة تراكمات مياه منها وعودة المدينة لطبيعتها، مشيرا ان شرم الشيخ مستعدة بكافة مرافقها وأجهزة المحافظة لاستضافة منتدي شباب العالم، وجميع الموجودين بشرم الشيخ سواء السائحين والمقيمين يمارسون اليوم حياتهم بصورة طبيعية ويتمتعون بالشمس المشرقة والمناخ المشمس والسماء الصافية.

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تنظيف شوارع شرم الشيخ

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