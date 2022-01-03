محافظ الغربية: الانتهاء من 90 % من مشروعات "حياة كريمة" داخل قرية نهطاي

جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تفهنا العزب، نهطاي والغريب أهم وجهات المحافظ في الجولة الصباحية لحياة كريمة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرية نهطاي والتي وصلت إلى ٩٠ % في عدد من المشروعات، موجهاً بسرعة انتهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بحضور الأستاذة نجوى العسيري السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، والذي يتم إنشائه بتكلفة ١٠ مليون جنيه ووصلت نسب إنجازه إلى ٩٤ % حيث تم نهو أعمال الحماية المدنية، استكمال تركيب السورنجا للواجهة الخلفية، تركيب رخام الأرضيات، أعمال الدهان الواجهة واستكمال أعمال الجيبسون بورد وسيراميك الأرضيات.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية البيطرية الذي تم إنجازه بنسبه ٨٧ % بإجمالي تكلفة ٥.٤ مليون جنيه، حيث يتم استكمال أعمال الدهانات الخارجية للواجهات والدهانات الداخلية للدور الأول واستكمال الحماية المدنية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محطة السكة الحديد بنهطاي التي تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة ٢.٨ مليون جنيه، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الرصيف ومده ليصبح بطول ٢٢١ متر ليستوعب جميع القطارات، كما تم رفع كفاءة أعمدة الإنارة، المسجد، مقاعد الجلوس.

واختتم المحافظ جولته في نهطاي بتفقد ( أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي يتم إنشائها بتكلفة ٢٧ مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة والذي تم البدء في إنشائه بتكلفة ٣ مليون جنيه، تبطين ترعة القائم بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه ومدرسة طلبة السايح بتكلفة ١ مليون جنيه).

وتابع المحافظ جولته الصباحية بتفقد أعمال المبادرة بقرية الغريب، حيث تفقد أعمال (التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بزفتي بقرية الغريب، الوحدة الصحية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مجمع الخدمات الحكومية، كوبري مسجد وصيف ).

واختتمت الجولة بتفقد أعمال المبادرة بقرية تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ تنفيذ الأعمال في مدرسة تفهنا العزب الابتدائية، مركز الشباب، المعهد الأزهري، إدخال الغاز، مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٤٩ مشروع داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

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