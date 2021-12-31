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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انهيار جزء منه.. محافظ الغربية يشكل لجنة عاجلة لفحص كوبري كفر الزيات

كوبري مصرف تلا
كوبري مصرف تلا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن كوبري مصرف تلا بكفر الزيات، يعمل بشكل جيد مع انتظام الحركة المرورية عليه، مشيراً إلى أن الفحص المبدئي له أكد أن الجزء الذي سقط، من السور الحديدي، وليس من جسم الكوبري.

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ووجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة عاجلة من (هيئة الطرق، مديرية الطرق، مديرية الري، والإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الزيات) لمعاينة الكوبري وعمل مقايسة لإصلاح السور ، وإعداد تقرير فني حول الجزء المنهار وصيانته لتأمين حياة وأرواح المواطنين.

 كما وجه المحافظ إدارة المرور بوضع حواجز حديدية تفصل سور الكوبري عن حركة السيارات مع منع عبور المشاة على الكوبري لحين اصلاحه، إلى جانب توجيه مديرية الري بالتنسيق مع ري المنوفية بتطهير المصرف نظرا لتبعيته للمنوفية.

الغربية سيارات المرور الكوبرى الطقس الدكتور طارق رحمي كفر الزيات الحركة المرورية

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