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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اول خسائر الطقس السيئ.. صعق حيوانات في الغربية بماس كهربائي

حيوانات نافقة صعقا
حيوانات نافقة صعقا بالكهرباء

شهدت مراكز محافظة الغربية اليوم استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في نفوق عدد من الحيوانات والدواب جراء تعرضهم للماس الكهربائى مفاجئ  بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .

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وكانت  غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغًا، بنفوق حصان بشارع المستشار بمدينة المحلة نتيجة ماس كهربي من أحد أعمدة الإنارة.

كما باشر  مسؤولي الوحدة المحلية وشركة الكهرباء إلى مكان لبلاغ، وتم رفع الحصان النافق ، وإصلاح وعزل عامود الإنارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تسببت الأمطار على قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ، في نفوق حمار  صعقا من عمود إنارة عامة، بينما نجا صاحبه من الموت، حيث تمكن من الابتعاد عن العمود قبل أن يصيبه التيار الكهربائى. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء.

الغربية تعلن حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة استعدت جيداً لموجة الطقس من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع كافة مياه الأمطار داخل عدد من مراكز المحافظة، عقب تعرضها لهطول الأمطار، والتي على أثرها انتشر على الفور جميع المعدات والأطقم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء والحماية المدنية، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة والتمركز في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

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وأشار الدكتور رحمي أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز عدد 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و 164 معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

طارق رحمي: الغربية تستعد جيدا لموجة الطقس وانتشار مكثف لـ 494 معدة تعمل دون توقف

يذكر أن محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء منذ ثلاث أيام، بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة، مع إلغاء كافة الاجازات لحين انتهاء موجة الطقس.

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