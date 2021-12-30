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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر التجمعات والاحتفالات خلال فترة الأعياد في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قراراً ينص على حظر إقامة أي احتفالات أو تجمعات داخل الأماكن المغلقة خلال فترة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2022 اعتباراً من اليوم، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية  التي تتخذها المحافظة  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وكان محافظ الغربية افتتح  مسجدين بمركز المحلة الكبرى بتكلفة  99 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتعمير المساجد.

وأشاد محافظ الغربية بمسجد الأنوار المحمدية بعزبة شيكارة، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية ، حيث تم توسعته من 250 متر إلى 500 متر وتجهيزه بكافة المستلزمات، وفي ذات السياق افتتح المحافظ مسجد عزبة أبو الدهب والمقام على مساحة 560 متر ، وتم تجديده بتكلفة4 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات، فالمجتمع المدني والحكومة هما أهم أركان تحقيق محاور التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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