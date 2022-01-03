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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات واسعة.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على لقائه الرئيس الفلسطيني

محمود عباس وبيني
محمود عباس وبيني جانتس

رد وزير دفاع إسرائيل، بيني جانتس، اليوم الاثنين، على الانتقادات التي تعرض لها إثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن اللقاءات بينهما ستتواصل.

 

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال جانتس، ردا على انتقادات يمينية بشأن اجتماعه مع الأسبوع الماضي: "سأواصل لقاء أبو مازن".

 

وأضاف: "شعرت بخيبة أمل من الوزراء الذين تحدثوا بطريقة تخدم مصلحتهم السياسية وليس مصلحة الأمن القومي".

 

يذكر أن عباس التقى الأسبوع الماضي بـ جانتس، في منزل الأخير في روش هاعين قرب تل أبيب، حيث ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية.

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