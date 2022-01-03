رحلة نيلية إلي النيابة.. أول رد من البرلمان على واقعة "المعلمة الراقصة"

استنكرت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العليمي بمجلس النواب، قيام 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية بالمشاركة في وصل رقص علي مركب نيلية أثناء مشاركتهم فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين بجانب تكريم معلمة بعد انتهاء الرحلة من جانب النقابة.

وقالت “العسيلي" فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مهنة المعلم من أشرف المهن التى يقوم بها الإنسان علي الإطلاق ولها قدسية كبيرة فهو المسؤل عن توزيع المعرفة، وعن تزويد الطلاب بها، وتيسير المعلومة وتبسيطها لهم، ولا يقتصر دور المعلمين على تزويد الطلاب بالمعرفة بل هم قادة فكريون يخلقون فرصاً للطلاب لترسيخ ما تعلموه وتطبيقه في حياتهم العملية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز علي الإطلاق أن يظهر معلمين لتشويه صورة هذه المهنة بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق الرقص أو خلافه فهذا ليس من شيم المعلم، مطالبة نقابة المعلمين بتوضيح سبب التكريم الذى قامت بناء عليه بتكريم المعلمة التى قامت بالمشاركة في وصله الرقص واعتبارها معلمة.



وتابعت النائبة حديثها قائلة: "ما هو الأساس الذى عليه قامت النقابة بتكريم المعلمة وإعطاءها لقب المعلمة المثالية؟ فيجب توضيح الأمر ويجب علي الجميع أن يعلم أن هناك عقوبات قاسية حال تشويه صورة وسمعة المعلم ويجب أن يعلم الجميع أيضا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاسب الوزير قبل الغفير".

كما قالت النائبة، أنه كان من المفترض علي المعلم أو الشخص الذي قام بالتصوير بوقف وصلة الرقص عن طريق استنكار الأمر بالقول في وقته بدلا عن تصوير الأشخاص بدون أذن".

يشار الى أن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، قرر إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلية أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد تلقى عدد من الشكاوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وأكد أصحاب الشكاوى أن تلك الواقعة حدث خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص مما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

وعلى الفور قام وكيل الوزارة بإحالة الواقعة للشؤون القانونية وطلب مذكرة بالواقعة من إدارة أمن إدارة غرب المنصورة التعليمية بالواقعة والتي أكدت صحة الواقعة حيث تبين قيام آية. ي. أ. ع.معلمة لغة عربية، تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية بوصلة من الرقص البلدي على أنغام دي جي على إحدى المراكب النيلية.وشاركها في وصلة الرقص كل من وائل. م. أ. ن مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية، و حاتم. إ. أ. ع معلم دراسات اجتماعية، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، و.أحمد. أ. ال. ع معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، و.مدحت. ال. ع معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية كما ظهر بمقاطع الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها.

كما تبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة بالإضافة إلى معلم اخر كان من ضمن المشاركين في وصلة الرقص مما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية وقاموا بتداول صور الرقص ومقاطع الفيديو التي يظهر بها المعلمون بالرقص مع صور التكريم متسائلين عن أسباب التكريم وهل وصلة الرقص هى مقياس عند الإختيار فيما انتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينه تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر قراره السابق بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.



