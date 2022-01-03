عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رحلة نيلية إلي النيابة.. أول رد من البرلمان على واقعة "المعلمة الراقصة"

مركب
مركب

استنكرت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العليمي بمجلس النواب، قيام 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية بالمشاركة في وصل رقص علي مركب نيلية أثناء مشاركتهم فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين بجانب تكريم معلمة بعد انتهاء الرحلة من جانب النقابة.

 

وقالت “العسيلي" فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مهنة المعلم من أشرف المهن التى يقوم بها الإنسان علي الإطلاق ولها قدسية كبيرة فهو المسؤل عن توزيع المعرفة، وعن تزويد الطلاب بها، وتيسير المعلومة وتبسيطها لهم، ولا يقتصر دور المعلمين على تزويد الطلاب بالمعرفة بل هم قادة فكريون يخلقون فرصاً للطلاب لترسيخ ما تعلموه وتطبيقه في حياتهم العملية.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز علي الإطلاق أن يظهر معلمين لتشويه صورة هذه المهنة بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق الرقص أو خلافه فهذا ليس من شيم المعلم، مطالبة نقابة المعلمين بتوضيح سبب التكريم الذى قامت بناء عليه بتكريم المعلمة التى قامت بالمشاركة في وصله الرقص واعتبارها معلمة.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "ما هو الأساس الذى عليه قامت النقابة بتكريم المعلمة وإعطاءها لقب المعلمة المثالية؟ فيجب توضيح الأمر ويجب علي الجميع أن يعلم أن هناك عقوبات قاسية حال تشويه صورة وسمعة المعلم ويجب أن يعلم الجميع أيضا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاسب الوزير قبل الغفير".

 

كما قالت النائبة، أنه كان من المفترض علي المعلم أو الشخص الذي قام بالتصوير بوقف وصلة الرقص عن طريق استنكار الأمر بالقول في وقته بدلا عن تصوير الأشخاص بدون أذن".

 

يشار الى أن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، قرر إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلية أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

 

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد تلقى عدد من الشكاوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

 

وأكد أصحاب الشكاوى أن تلك الواقعة حدث خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص مما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

وعلى الفور قام وكيل الوزارة بإحالة الواقعة للشؤون القانونية وطلب مذكرة بالواقعة من إدارة أمن إدارة غرب المنصورة التعليمية بالواقعة والتي أكدت صحة الواقعة حيث تبين قيام آية. ي. أ. ع.معلمة لغة عربية، تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية بوصلة من الرقص البلدي على أنغام دي جي على إحدى المراكب النيلية.وشاركها في وصلة الرقص كل من وائل. م. أ. ن  مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية، و حاتم. إ. أ. ع معلم دراسات اجتماعية، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، و.أحمد. أ. ال. ع معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، و.مدحت. ال. ع معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية كما ظهر بمقاطع الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها.

كما تبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة بالإضافة إلى معلم اخر كان من ضمن المشاركين في وصلة الرقص مما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية وقاموا بتداول صور الرقص ومقاطع الفيديو التي يظهر بها المعلمون بالرقص مع صور التكريم متسائلين عن أسباب التكريم وهل وصلة الرقص هى مقياس عند الإختيار فيما انتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينه تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر قراره السابق بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

 


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة المعلمين المنصورة مجلس النواب التصوير المعلم

ترشيحاتنا

700 ميجاواط .. إثيوبيا تستعد لبدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

نموذج للمرأة المصرية الأصيلة.. الرئيس السيسي يكرم السيدة بشرى سرور

تركيا تعلن عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إف 35

بعد تكريم السيسي لها.. أول تعليق من سيدة الشهامة بشرى سرور.. فيديو

توقع أحداث 2022.. المنجم نيكولاس: عشت حياة ملكة مصرية قديمة

في ذكراه الثانية.. رئيس إيران: يجب محاكمة ترامب وبومبيو بتهمة اغتيال سليماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

كأس رابطة الأندية.. الأهلى بالمجموعة الثانية.. والزمالك فى الثالثة مع سيراميكا كليوباترا

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

الحكومة : توزيع 200 مليون وجبة غذائية على طلبة المدارس

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

فيديو

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الإعلامي إبراهيم حجازي

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ